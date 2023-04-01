Пеп ГВАРДИОЛА: «Что ты сделал вчера, не имеет значения для завтрашнего дня»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о важности заслуг прошлого. Испанец выступил в преддверии матча АПЛ его команды с «Ливерпулем».

«Прошлое есть прошлое, опыт не в счет. Иногда я слышу, как игроки или тренеры говорят: «Мне не нужно ничего доказывать из-за того, что я делал в прошлом». Это самая ужасная фраза. Ты должен доказывать это каждый божий день, снова, и снова, и снова. Прошлое есть прошлое.

Воспоминания о чем-то, когда ты дедушка, это приятно, но реальность такова, что люди придут на стадион «Этихад» и не будут думать о том, что мы делали в прошлом. Ты должен делать это снова и снова. В противном случае придется уйти на пенсию.

Я никогда не играю в игру, думая, что из-за моего прошлого опыта я выиграю ее. Я думаю, что в футболе то, что ты сделал вчера, не имеет значения для завтрашнего дня», – заявил Гвардиола.

Поединок 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 апреля, начало – в 14:30 по Киеву.