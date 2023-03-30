Симеоне – недосягаем. Назван рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров
Поттер обошел Тухеля, Гвардиола получает больше Клоппа
Французское издание L'Equipe опубликовало рейтинга самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире.
На первом месте расположился аргентинский специалист мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Он получает около 30 миллионов фунтов стерлингов в год.
Следующие 3 места остались за наставниками, которые работают в АПЛ: вторая позиция у Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити») – 20 миллионов фунтов, третья у Юргена Клоппа («Ливерпуль») – 16 миллионов, четвертая у Грэма Поттера («Челси») – 12 миллионов.
Пятерку замыкает главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – 11,2 миллионов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров:
- Диего Симеоне («Атлетико») – 30 млн фунтов в год;
- Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 20 млн фунтов;
- Юрген Клопп («Ливерпуль») – 16 млн фунтов;
- Грэм Поттер («Челси») – 12 млн фунтов;
- Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 11,2 млн фунтов;
- Томас Тухель («Бавария») – 10,5 млн фунтов;
- Карло Анчелотти («Реал») – 9,6 млн фунтов;
- Симоне Индзаги («Интер») – 8,8 млн фунтов;
- Жозе Моуринью («Рома») – 8,1 млн фунтов;
- Хаби Алонсо («Байер») – 4,4 млн фунтов.
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