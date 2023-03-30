Симеоне – недосягаем. Назван рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров

Французское издание L'Equipe опубликовало рейтинга самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире.

На первом месте расположился аргентинский специалист мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Он получает около 30 миллионов фунтов стерлингов в год.

Следующие 3 места остались за наставниками, которые работают в АПЛ: вторая позиция у Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити») – 20 миллионов фунтов, третья у Юргена Клоппа («Ливерпуль») – 16 миллионов, четвертая у Грэма Поттера («Челси») – 12 миллионов.

Пятерку замыкает главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – 11,2 миллионов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров: