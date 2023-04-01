Франция01 апреля 2023, 02:26 |
66
0
Малиновский получил среднюю оценку от Whoscored за матч против Монпелье
Украинец провел на поле 76 минут
01 апреля 2023, 02:26 |
66
0
31 марта состоялся матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1).
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Арно Нордена ответил Маттео Гендузи с пенальти.
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.
Статистический портал Whoscored поставил украинскому полузащитнику оценку 6.8. Наивысшую оценку за матч получил Тежи Саванье из «Монпелье» (7.1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 марта 2023, 23:25 0
19-летний Вадим Сологуб подписал контракт с клубом до конца 2026 года
Бокс | 31 марта 2023, 16:09 0
Британец подходит к бою с весом 115,8 кг
Бокс | 31.03.2023, 14:10
Хоккей | 31.03.2023, 21:57
Теннис | 31.03.2023, 12:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2023, 14:30
31.03.2023, 19:45 4
30.03.2023, 17:23 6
31.03.2023, 20:10 1
30.03.2023, 15:05 10
30.03.2023, 20:16 25
31.03.2023, 05:42 17
30.03.2023, 09:00 9