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  4. Малиновский получил среднюю оценку от Whoscored за матч против Монпелье
Франция
01 апреля 2023, 02:26 |
66
0

Малиновский получил среднюю оценку от Whoscored за матч против Монпелье

Украинец провел на поле 76 минут

01 апреля 2023, 02:26 |
66
0
Малиновский получил среднюю оценку от Whoscored за матч против Монпелье
Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта состоялся матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1).

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Арно Нордена ответил Маттео Гендузи с пенальти.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.

Статистический портал Whoscored поставил украинскому полузащитнику оценку 6.8. Наивысшую оценку за матч получил Тежи Саванье из «Монпелье» (7.1).

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Марсель Лига 1 Монпелье чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский WhoScored
Источник Sport.ua
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