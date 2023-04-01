Малиновский получил среднюю оценку от Whoscored за матч против Монпелье

31 марта состоялся матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1).

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Арно Нордена ответил Маттео Гендузи с пенальти.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.

Статистический портал Whoscored поставил украинскому полузащитнику оценку 6.8. Наивысшую оценку за матч получил Тежи Саванье из «Монпелье» (7.1).