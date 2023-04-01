Украина. Премьер лига01 апреля 2023, 01:17 |
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Минай – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 1 апреля в 12:00
01 апреля 2023, 01:17 |
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В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против «Ингульца».
Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 12:00.
«Минай» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе и Youtube-канале Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ингулец».
Минай – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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