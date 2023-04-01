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Чемпионат Украины
Минай
01.04.2023 12:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 01:17 |
2
0

Минай – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 1 апреля в 12:00

01 апреля 2023, 01:17 |
2
0
Минай – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против «Ингульца».

Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 12:00.

«Минай» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе и Youtube-канале Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ингулец».

Минай – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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