В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против «Ингульца».

Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 12:00.

«Минай» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе и Youtube-канале Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ингулец».

Минай – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция