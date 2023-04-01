Испания01 апреля 2023, 00:25 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:36
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Мальорка на домашней арене сыграла вничью с Осасуной
«Мальорка» располагается на 11-м месте, а «Осасуна» находится на 9-й позиции
01 апреля 2023, 00:25 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:36
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В матче 27-го тура чемпионата Испании «Мальорка» сыграла вничью с «Осасуной» (0:0).
«Мальорка» располагается на 11-м месте (33 очка), а «Осасуна» находится на 9-й позиции (35 очков).
Ла Лига. 27-й тур, 31 марта
Мальорка – Осасуна – 0:0
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