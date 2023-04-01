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Чемпионат Испании
Мальорка
31.03.2023 22:00 – FT 0 : 0
Осасуна
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Испания
01 апреля 2023, 00:25 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:36
5
0

Мальорка на домашней арене сыграла вничью с Осасуной

«Мальорка» располагается на 11-м месте, а «Осасуна» находится на 9-й позиции

01 апреля 2023, 00:25 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:36
5
0
Мальорка на домашней арене сыграла вничью с Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Мальорка» сыграла вничью с «Осасуной» (0:0).

«Мальорка» располагается на 11-м месте (33 очка), а «Осасуна» находится на 9-й позиции (35 очков).

Ла Лига. 27-й тур, 31 марта

Мальорка – Осасуна – 0:0

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Мальорка Осасуна чемпионат Испании по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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