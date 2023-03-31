Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Увольнение из Челси – это был шок»
Германия
31 марта 2023, 23:54 |
764
1

Томас ТУХЕЛЬ: «Увольнение из Челси – это был шок»

Тренер «Баварии» вспомнил уход из лондонского клуба

31 марта 2023, 23:54 |
764
1
Томас ТУХЕЛЬ: «Увольнение из Челси – это был шок»
ФК Бавария. Томас Тухель

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что увольнение из «Челси» в сентябре прошлого года стало для него полной неожиданностью:

«Это был шок. Встреча длилась всего 3-5 минут в 8 часов утра. Мы все думали, что находимся на правильном пути и у нас есть больше времени, чтобы что-то построить.

Теперь я нашел новый вызов и счастлив быть здесь», – заявил Тухель.

По теме:
Бавария – Боруссия Д. Дебют Тухеля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эдин ТЕРЗИЧ: «Тухель – один из лучших тренеров в Европе»
Томас Тухель Бавария Челси
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Бокс | 31 марта 2023, 06:55 2
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»

Отец британца Тайсона Фьюри считает, что была подписана секретная сделка

Внезапный миротворец. Лукашенко призвал остановить боевые действия
Война | 31 марта 2023, 15:49 8
Внезапный миротворец. Лукашенко призвал остановить боевые действия
Внезапный миротворец. Лукашенко призвал остановить боевые действия

Боится эскалации

7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
Футбол | 31.03.2023, 12:15
7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
ВИДЕО. Вратарь Ворсклы U-19 забил в ворота Александрии
Футбол | 31.03.2023, 21:55
ВИДЕО. Вратарь Ворсклы U-19 забил в ворота Александрии
ВИДЕО. Вратарь Ворсклы U-19 забил в ворота Александрии
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
Бокс | 31.03.2023, 04:55
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Угу, а Нагельсмана не схоже звільнили 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похвальную грамоту от рашистов Гутцайт однозначно заслужил»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похвальную грамоту от рашистов Гутцайт однозначно заслужил»
31.03.2023, 11:17 23
Футбол
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
30.03.2023, 19:57 35
Футбол
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
31.03.2023, 12:15 3
Бокс
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
30.03.2023, 17:23 6
Бокс
Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка
Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка
30.03.2023, 06:00
Футбол
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
31.03.2023, 12:35 4
Теннис
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
31.03.2023, 05:42 16
Бокс
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
30.03.2023, 14:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности