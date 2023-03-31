Томас ТУХЕЛЬ: «Увольнение из Челси – это был шок»

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что увольнение из «Челси» в сентябре прошлого года стало для него полной неожиданностью:

«Это был шок. Встреча длилась всего 3-5 минут в 8 часов утра. Мы все думали, что находимся на правильном пути и у нас есть больше времени, чтобы что-то построить.

Теперь я нашел новый вызов и счастлив быть здесь», – заявил Тухель.