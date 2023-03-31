Юрий ВИРТ: «Верим, что серия без побед завершится завтра»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против «Кривбасса» (1 апреля, 14:00):

«Команда очень хорошо поработала на тренировках на этой неделе. Мы хорошо подготовились. Настроение – боевое. По-другому быть не может.

Все футболисты понимают, что неудачные серии бывают. Но все серии рано или поздно завершаются. Верим, что наша серия без побед завершится завтра.

«Верес» и «Кривбасс» – это две команды, навязывающие борьбу. Но кроме борьбы, нам нужно улучшить уровень реализации моментов. Надо выжимать максимум из того, что мы создаем».