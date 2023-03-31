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  4. ХАВИ: «Возвращение Месси? Последний танец, как у Джордана»
Испания
31 марта 2023, 23:06 |
323
0

ХАВИ: «Возвращение Месси? Последний танец, как у Джордана»

Тренер «Барселоны» надеется снова поработать с аргентинцем

31 марта 2023, 23:06 |
323
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ХАВИ: «Возвращение Месси? Последний танец, как у Джордана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в клуб:

«Я не думаю, что сейчас подходящее время говорить о возвращении Лео. Я дружу с ним, мы часто разговариваем, но сейчас не подходящее время. Ни для Лео, ни для блага клуба.

Это вопрос, которым мы занимаемся, я очень дружен с ним, но от настоящего момента до того, когда это возможно будет сделать, – целый мир.

Я видел, как он растет. Он пример для подражания. Это нормально, что есть иллюзия [его возвращения]. Последний танец, как у Майкла Джордана. Это нормально, что люди взволнованы.

Я надеюсь, что смогу увидеть Лео в «Барсе» в любом качестве. Я буду первым, кто обрадуется его возвращению. Это клуб всей его жизни, он лучший игрок в истории, но сейчас не время для разговоров.

Через месяц мы можем выиграть два титула. Мы не должны говорить о возможных подписаниях или Месси, мы должны сосредоточиться на «Эльче», «Реале», на всем, что нас ждет».

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Хави Барселона Лионель Месси
Источник Marca
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