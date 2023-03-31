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Испания
31 марта 2023, 22:21 | Обновлено 31 марта 2023, 22:22
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Эспаньол

Поединок состоится 1 апреля в 15:00 по Киеву

31 марта 2023, 22:21 | Обновлено 31 марта 2023, 22:22
71
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Эспаньол
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Эспаньолом.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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