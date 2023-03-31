1 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Эспаньолом.

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Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.