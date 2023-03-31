Испания31 марта 2023, 22:21 | Обновлено 31 марта 2023, 22:22
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Эспаньол
Поединок состоится 1 апреля в 15:00 по Киеву
31 марта 2023, 22:21 | Обновлено 31 марта 2023, 22:22
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1 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Эспаньолом.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.
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