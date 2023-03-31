Эдин ТЕРЗИЧ: «Тухель – один из лучших тренеров в Европе»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча Бундеслиги против «Баварии» (1 апреля), которую недавно возглавил Томас Тухель:

«Смена тренера в «Баварии», очевидно, немного изменила нашу подготовку. Мы не знаем, насколько Томас Тухель будет продолжать то, что Юлиан Нагельсманн делал в последние несколько недель, или привнесет ли он совершенно новые идеи.

Но что не изменилось, так это то, что у них по-прежнему есть топ-менеджер на скамейке запасных и топ-команда на поле. Мне очень жаль, что случилось с Юлианом Нагельсманном, который является абсолютным топ-тренером. Но мы знаем, как в футболе быстро могут происходить некоторые вещи.

Мы смотрели последние игры «Баварии», а также первые шесть игр Тухеля в «Челси», чтобы понять, что может произойти в этой ситуации. Ему удалось собрать «Челси» всего за несколько месяцев. Он один из лучших и успешных тренеров в Европе».