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  4. Эдин ТЕРЗИЧ: «Тухель – один из лучших тренеров в Европе»
Германия
31 марта 2023, 22:22 |
165
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Тухель – один из лучших тренеров в Европе»

Наставник «Боруссии» Дортмунд – о матче против «Баварии»

31 марта 2023, 22:22 |
165
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Эдин ТЕРЗИЧ: «Тухель – один из лучших тренеров в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча Бундеслиги против «Баварии» (1 апреля), которую недавно возглавил Томас Тухель:

«Смена тренера в «Баварии», очевидно, немного изменила нашу подготовку. Мы не знаем, насколько Томас Тухель будет продолжать то, что Юлиан Нагельсманн делал в последние несколько недель, или привнесет ли он совершенно новые идеи.

Но что не изменилось, так это то, что у них по-прежнему есть топ-менеджер на скамейке запасных и топ-команда на поле. Мне очень жаль, что случилось с Юлианом Нагельсманном, который является абсолютным топ-тренером. Но мы знаем, как в футболе быстро могут происходить некоторые вещи.

Мы смотрели последние игры «Баварии», а также первые шесть игр Тухеля в «Челси», чтобы понять, что может произойти в этой ситуации. Ему удалось собрать «Челси» всего за несколько месяцев. Он один из лучших и успешных тренеров в Европе».

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Эдин Терзич Боруссия Дортмунд Бавария Бавария - Боруссия Д Бундеслига Томас Тухель
Источник Bayern & Germany
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