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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ингулец
Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 21:46 |
19
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ингулец

Поединок состоится в субботу, 1 апреля

31 марта 2023, 21:46 |
19
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ингулец
УПЛ

В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против «Ингульца».

Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 12:00.

«Минай» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе и Youtube-канале Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ингулец».

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Источник Sport.ua
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