Украина. Премьер лига31 марта 2023, 21:46 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Ингулец
Поединок состоится в субботу, 1 апреля
31 марта 2023, 21:46 |
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В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против «Ингульца».
Поединок пройдет в Минае на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 12:00.
«Минай» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе и Youtube-канале Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ингулец».
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