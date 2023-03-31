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Франция
31 марта 2023, 21:39 | Обновлено 31 марта 2023, 21:53
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0

Малиновский – в основе Марселя на матч против Монпелье

Украинец снова выйдет с первых минут

31 марта 2023, 21:39 | Обновлено 31 марта 2023, 21:53
115
0
Малиновский – в основе Марселя на матч против Монпелье
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 31 марта «Марсель» в матче 29-го тура Лиги 1 примет «Монпелье». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Марселя» на матч.

Составы команд:

«Марсель»: Бланко, Ронжье, Гиго, Колашинац, Тавареш, Гендузи, Верету, Клаусс, Санчес, Малиновский, Витинья

«Монпелье»: Лекомт, Силла, Куяте, Жульен, Сахо, Шотар, Леруа, Вахи, Саванье, Норден, Хазри

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Источник Sport.ua
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