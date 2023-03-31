УЕФА рассмотрит вопрос исключение беларуси из отбора Евро-2024
В Ньоне займутся вопросом сборной страны-агрессора
Европейский футбольный союз (УЕФА) рассмотрит вопрос исключения сборной беларуси из отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Произойдет это на заседании Исполкома организации, который запланирован на 4 апреля.
Сборная беларуси играет в группе І отбора на чемпионат Европы 2024 года. Она в двух стартовых матчах потерпела поражения с общим счетом 1:7.
Ранее сообщалось, что более 100 депутатов Европейского парламента поставили свои подписи под письмом, которое адресовано УЕФА. В нем была просьба исключить сборную беларуси из числа участников квалификации Евро-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер считает, что его ожидает очень сложный поединок с Хейни
Народный депутат Украины уверен, что представителей стран-агрессорок вернут в спорт