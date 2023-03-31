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31 марта 2023, 17:28 | Обновлено 31 марта 2023, 17:42
794
3

УЕФА рассмотрит вопрос исключение беларуси из отбора Евро-2024

В Ньоне займутся вопросом сборной страны-агрессора

31 марта 2023, 17:28 | Обновлено 31 марта 2023, 17:42
794
3
УЕФА рассмотрит вопрос исключение беларуси из отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная беларуси

Европейский футбольный союз (УЕФА) рассмотрит вопрос исключения сборной беларуси из отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Произойдет это на заседании Исполкома организации, который запланирован на 4 апреля.

Сборная беларуси играет в группе І отбора на чемпионат Европы 2024 года. Она в двух стартовых матчах потерпела поражения с общим счетом 1:7.

Ранее сообщалось, что более 100 депутатов Европейского парламента поставили свои подписи под письмом, которое адресовано УЕФА. В нем была просьба исключить сборную беларуси из числа участников квалификации Евро-2024.

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УЕФА сборная беларуси по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Sher15
Белоруссия это явно чужеродное тело в отборочном турнире евро. Даже при пустых трибунах и на нейтральном поле они раздражают все команды выходящие на игру с ними 
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+1
dudigo78
Та ладно. Халявні 6 очок для кожної команди, плюс тренування для гравців
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0
Crimea
Розглядуни😡 Путлєр до Ла-Манша може спокійно йти з Білорусі не поспішаючи...."ви  ж розумієте, західні інституції так швидко не працюють"
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-1
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