УЕФА рассмотрит вопрос исключение беларуси из отбора Евро-2024

Европейский футбольный союз (УЕФА) рассмотрит вопрос исключения сборной беларуси из отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Произойдет это на заседании Исполкома организации, который запланирован на 4 апреля.

Сборная беларуси играет в группе І отбора на чемпионат Европы 2024 года. Она в двух стартовых матчах потерпела поражения с общим счетом 1:7.

Ранее сообщалось, что более 100 депутатов Европейского парламента поставили свои подписи под письмом, которое адресовано УЕФА. В нем была просьба исключить сборную беларуси из числа участников квалификации Евро-2024.