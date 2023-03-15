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Чемпионат Европы
15 марта 2023, 16:12 | Обновлено 15 марта 2023, 17:04
445
3

В Европарламенте призвали УЕФА исключить беларусь из отбора Евро-2024

Обращение отправилось в Ньон

15 марта 2023, 16:12 | Обновлено 15 марта 2023, 17:04
445
3
В Европарламенте призвали УЕФА исключить беларусь из отбора Евро-2024
Здание Европарламента

Более 100 депутатов Европейского парламента поставили свои подписи под письмом, которое адресовано УЕФА. В нем есть просьба исключить сборную беларуси из числа участников квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Авторы ходатайства сообщают, что в беларуси нарушаются права человека, а участие сборной страны в евротурнире будет использоваться в угоду самопровозглашенного президента-диктатора лукашенко.

«Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе», – сказано среди прочего в тексте письма.

Как известно, сборная беларуси в отборе на Евро-2024 попала в одну группу с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косово и Андорры. 25 марта беларусь должна сыграть в Сербии со швейцарской сборной.

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Евро-2024 сборная Беларуси по футболу УЕФА Европарламент дисквалификация беларуси Александр Лукашенко (таракан) российско-украинская война
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GloryUkraine
Трохи більше 100 з 705 депутатів. 
З таким відношенням незабаром путлер з бульбофюрером почесними гостями всюди будуть.
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Nick.Grabowski
А чому вимоги Європейського парламенту стосують лише футболу? Підхід щодо бойкоту та  ігнорування росії та білорусі має бути системним, та стосуватися всіх видів спорту, культурної та міжнародної діяльності.
Якщо росія та білорусь не хочуть дотримувати верховенства міжнародного та місцевого права (влади законів, правил, договорів, меморандумів), то чому вони прагнуть змагатися в середовищі цивілізованих держав світу. 
Якщо росіянам не подобається цивілізований та нормальний світ - то їм треба їздити на відпочинок не в Мілан, Барселону, Відень чи Париж, а в Душанбе, Пхеньян, Ашгабат, Сухумі. 
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