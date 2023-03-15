В Европарламенте призвали УЕФА исключить беларусь из отбора Евро-2024

Более 100 депутатов Европейского парламента поставили свои подписи под письмом, которое адресовано УЕФА. В нем есть просьба исключить сборную беларуси из числа участников квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Авторы ходатайства сообщают, что в беларуси нарушаются права человека, а участие сборной страны в евротурнире будет использоваться в угоду самопровозглашенного президента-диктатора лукашенко.

«Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе», – сказано среди прочего в тексте письма.

Как известно, сборная беларуси в отборе на Евро-2024 попала в одну группу с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косово и Андорры. 25 марта беларусь должна сыграть в Сербии со швейцарской сборной.