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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 17:10 | Обновлено 31 марта 2023, 17:13
143
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ворскла

В Александрии состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги

31 марта 2023, 17:10 | Обновлено 31 марта 2023, 17:13
143
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ворскла
ФК Александрия

В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против полтавской «Ворсклы».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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