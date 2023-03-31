Украина. Премьер лига31 марта 2023, 17:10 | Обновлено 31 марта 2023, 17:13
143
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ворскла
В Александрии состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги
31 марта 2023, 17:10 | Обновлено 31 марта 2023, 17:13
143
0
В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против полтавской «Ворсклы».
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 марта 2023, 04:55 12
Хейни поздоровался с Бобом Арумом, но даже не обратил внимания на украинца
Бокс | 31 марта 2023, 00:23 35
Боксеры провели пресс-конференцию, поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе
Футбол | 31.03.2023, 11:17
Футбол | 30.03.2023, 19:57
Футбол | 31.03.2023, 11:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.03.2023, 12:15 3
30.03.2023, 20:16 24
30.03.2023, 05:28 3
31.03.2023, 05:42 15
29.03.2023, 18:01 1
29.03.2023, 23:27 10
31.03.2023, 14:10
29.03.2023, 18:41 3