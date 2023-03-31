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31 марта 2023, 14:55 | Обновлено 31 марта 2023, 14:56
892
1

Долгополов объяснил министру, как решение правительства повлияет на теннис

Бывший спортсмен был очень категоричен

31 марта 2023, 14:55 | Обновлено 31 марта 2023, 14:56
892
1
Долгополов объяснил министру, как решение правительства повлияет на теннис
ATP. Александр Долгополов

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов отреагировал на комментарий Министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова о решении правительства страны, что украинские спортсмены не будут выступать на тех отборочных соревнованиях к Олимпийским играм, где будут допущены россияне и белорусы.

«Не могу, не отреагировать на заявления выдающегося спортивного деятеля, господина Олега Немчинова.

Господин Олег, мне очень грустно что вас подставили под эту позорную позицию, но Вам надо было подумать, прежде чем делать громкие заявления.

1. - «Это никакие не отборочные на Олимпиаду, это вопрос зарабатывания денег, это не о достоинстве, не о государстве, это о деньгах».

Господин Олег, вам не надо работать со спортом, если вы не знаете, что в теннисе наиболее значительными соревнованиями являются турниры Большого Шлема, именно за них и за ежегодный рейтинг (который именно является отбором на ОИ, и определяется из лучших выступлений в течение календарного года), узнают наших игроков, и Украину. Олимпиада, конечно, важна, но далеко не главная в интересах государства в успехах теннисистов, и узнаваемости Украины!

2. Господин Олег, тот факт, что вы в Минспорте, и в НОК Украины обосрались, и за год не смогли помочь государственной позицией, консолидированными командными действиями, и требованиями отстранить россиян и белорусов, когда почти каждый значительный представитель тенниса публично вопил, об их отстранении с первого дня полномасштабного вторжения, так мне кажется это позор вашим структурам, а не теннису и его представителям...

3. И напоследок, господин Олег, несмотря на большое уважение за ваше участие в АТО, апеллировать погибшим побратимом, за то что вы, и ваши коллеги честно говоря проиграли в вопросе отстранения *усни в некоторых видах спорта, это позор.

Напомню, бывшие теннисисты сейчас защищают нашу страну, когда вы уже сидите в кабинетах, принимая решения за карьеры профессий, в которых вы понятия не имеете.

А еще, хочу напомнить, что 90% современного тенниса на значительных соревнованиях для нашего государства, к сожалению представляют только наши прекрасные женщины. Лучше подумайте чем манипулировать тем, что они останутся живыми, что они имеют полное право быть за границей и работать и похоже у них получится лучше чем у вас, потому что кроме как везде делать вашу работу и пытаться больше года достичь отстранения стран агрессоров, они еще успевают передавать нам дроны, авто и многое другое в мой и другие подразделения.

Поэтому, перед тем как уничтожить целый спорт, или даже многие виды спорта нашей страны (потому что я не очень информирован, насколько критично это решение для других видов спорта), Вам было бы неплохо изучить детали каждого отдельного случая, прежде чем нанести стране ущерб!

А с боевыми подразделениями и манипуляциями о войне, как господин Гутцайт, так и вы, не забывайте, на войне сейчас не Вы и не Гутцайт, а мы, вы в кабинетах, поэтому давайте вы не очень будете нам рассказывать за погибших побратимов, ибо звучит это как-то...», – написал Долгополов в фейсбуке.

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Александр Долгополов МОК НОК Украины Вадим Гутцайт бойкот Олимпийские игры 2024 Кабинет министров Олег Немчинов дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси
Источник Facebook
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mykola omelchuk
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