Денис УСТИМЕНКО: «С каждым матчем все может измениться»

Нападающий криворожского «Кривбасса» Денис Устименко поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ с «Вересом», который состоится в субботу, 1 апреля.

– Подготовка проходит как обычно в штатном режиме. Разбираем «Верес». Наигрываем определенные тактические упражнения, которые могут дать нам положительный результат. Все с нетерпением ждем игры, ведь за две недели без официальных матчей успели соскучиться по УПЛ. Что касается «Вереса», то это очень слаженная команда, она имеет хорошие бойцовские качества. Неуступчивый соперник, одним словом. Отмечу, что они хорошо играют на контратаках.

– Помнишь ли матч первого круга [с «Вересом»] в Киеве?

– Да, конечно, игра была напряженной и ровной. Они забили первыми, и нам так и не удалось сравнять счет. Настраивались взять очки в том матче, но не повезло. В Ровно едем за реваншем. Честно говоря, в Ровно никогда раньше не играл, даже на юношеском уровне, поэтому это может быть мой дебют в этом городе.

– В таблице «Кривбасс» идет седьмым. Какие мнения на этот счет?

– Плотность в таблице достаточно большая, поэтому с каждым матчем все может измениться: можно подняться, но можно и немного опуститься. Поэтому в каждом туре играем только на победу. Пятое еврокубковое место? Не хочется загадывать, но все реально. Мы работали и будем упорно работать для того, чтобы достичь максимальных результатов в чемпионате. Только время покажет, как будет.