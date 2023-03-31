Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис УСТИМЕНКО: «С каждым матчем все может измениться»
Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 13:48 | Обновлено 31 марта 2023, 14:04
36
0

Денис УСТИМЕНКО: «С каждым матчем все может измениться»

Игрок «Кривбасса» – о готовности команды к игре с «Вересом»

31 марта 2023, 13:48 | Обновлено 31 марта 2023, 14:04
36
0
Денис УСТИМЕНКО: «С каждым матчем все может измениться»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Денис Устименко

Нападающий криворожского «Кривбасса» Денис Устименко поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ с «Вересом», который состоится в субботу, 1 апреля.

– Подготовка проходит как обычно в штатном режиме. Разбираем «Верес». Наигрываем определенные тактические упражнения, которые могут дать нам положительный результат. Все с нетерпением ждем игры, ведь за две недели без официальных матчей успели соскучиться по УПЛ. Что касается «Вереса», то это очень слаженная команда, она имеет хорошие бойцовские качества. Неуступчивый соперник, одним словом. Отмечу, что они хорошо играют на контратаках.

– Помнишь ли матч первого круга [с «Вересом»] в Киеве?

– Да, конечно, игра была напряженной и ровной. Они забили первыми, и нам так и не удалось сравнять счет. Настраивались взять очки в том матче, но не повезло. В Ровно едем за реваншем. Честно говоря, в Ровно никогда раньше не играл, даже на юношеском уровне, поэтому это может быть мой дебют в этом городе.

– В таблице «Кривбасс» идет седьмым. Какие мнения на этот счет?

– Плотность в таблице достаточно большая, поэтому с каждым матчем все может измениться: можно подняться, но можно и немного опуститься. Поэтому в каждом туре играем только на победу. Пятое еврокубковое место? Не хочется загадывать, но все реально. Мы работали и будем упорно работать для того, чтобы достичь максимальных результатов в чемпионате. Только время покажет, как будет.

По теме:
Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Утверждены даты и время начала матчей 21-го тура УПЛ
Денис Устименко Украинская Премьер-лига Верес Ровно Кривбасс Кривой Рог Верес - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стелла ЗАХАРОВА – о Гутцайте: «Таких ватников надо гнать в три шеи»
Другие виды | 31 марта 2023, 07:57 11
Стелла ЗАХАРОВА – о Гутцайте: «Таких ватников надо гнать в три шеи»
Стелла ЗАХАРОВА – о Гутцайте: «Таких ватников надо гнать в три шеи»

Прославленная украинская гимнастка разнесла президента НОК України

ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
Бокс | 31 марта 2023, 04:55 6
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко

Хейни поздоровался с Бобом Арумом, но даже не обратил внимания на украинца

Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Бокс | 31.03.2023, 06:55
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
ВИДЕО. Родился в рубашке. Жуткое ДТП марокканского футболиста
Футбол | 31.03.2023, 11:20
ВИДЕО. Родился в рубашке. Жуткое ДТП марокканского футболиста
ВИДЕО. Родился в рубашке. Жуткое ДТП марокканского футболиста
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Бокс | 31.03.2023, 00:23
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
30.03.2023, 17:23 4
Бокс
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
30.03.2023, 22:23 74
Олимпийские игры
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
29.03.2023, 19:00 4
Футбол
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
29.03.2023, 12:54
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
31.03.2023, 05:42 11
Бокс
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
30.03.2023, 07:37 1
Бокс
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
29.03.2023, 15:40 32
Футбол
Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
29.03.2023, 23:27 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности