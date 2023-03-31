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  4. Конкурент Малиновсого в Марселе и игрок-открытие ЧМ выбыл до конца сезона
Франция
31 марта 2023, 12:59 |
615
0

Конкурент Малиновсого в Марселе и игрок-открытие ЧМ выбыл до конца сезона

Аззедин Унаи получил травму пальца

31 марта 2023, 12:59 |
615
0
Конкурент Малиновсого в Марселе и игрок-открытие ЧМ выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Аззедин Унаи

22-летний марокканский полузащитник французского «Марселя» Аззедин Унаи получил травму пальца и выбыл до конца текущего сезона.

«Я получил травму во время товарищеского матча против Бразилии. На рентгене обнаружен перелом пальца ноги, требующий операции. Я вынужден несколько месяцев провести вдали от футбольного поля.

Очевидно, я разочарован тем, что не смогу сопровождать своих товарищей по команде в финальной части сезона, но я сделаю все возможное, чтобы быть готовым к началу следующего сезона. Спасибо за все ваши сообщения и ваше сочувствие», – написал игрок в своем Instagram.

За «Марсель» в сезоне 2022/23 Унаи провел 7 матчей, в которых отметился 1 голом.

Аззедин Унаи стал известен после ЧМ-2022 по футболу в Катаре, где он вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала. В «Марсель» он перешел в январе 2023 года.

Отметим, что за «Марсель» также выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Именно с Унаи Руслан является конкурентом по позиции.

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Источник Instagram
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