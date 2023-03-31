Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина

Вторая ракетка мира Арина Соболенко сообщила, что пропустит грунтовый турнир WTA 500 в Чарльстоне из-за травмы.

«С грустью сообщаю, что вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне. Я получила травму во время одного из матчей в Майами, и мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Прошу прощения у турнира и болельщиков. Я очень хотела вернуться и сыграть перед всеми вами», – написала Соболенко.

Отметим, что на соревнованиях в Чарльстоне, которые пройдут на следующей неделе, на корт после декретного отпуска вернется экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина.