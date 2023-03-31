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  4. Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
WTA
31 марта 2023, 12:35 |
928
2

Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина

Вторая ракетка мира не сыграет в Чарльстоне из-за травмы

31 марта 2023, 12:35 |
928
2
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
Mouratoglou Tennis Academy. Элина Свитолина

Вторая ракетка мира Арина Соболенко сообщила, что пропустит грунтовый турнир WTA 500 в Чарльстоне из-за травмы.

«С грустью сообщаю, что вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне. Я получила травму во время одного из матчей в Майами, и мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Прошу прощения у турнира и болельщиков. Я очень хотела вернуться и сыграть перед всеми вами», – написала Соболенко.

Отметим, что на соревнованиях в Чарльстоне, которые пройдут на следующей неделе, на корт после декретного отпуска вернется экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Арина Соболенко WTA Чарльстон Элина Свитолина
Источник Twitter
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Александр Науменко
З радістю відповідаю, що вибачатись не треба. Відпочивай до самої старісті.
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+4
Fdail
Ще б десь травмувалися Касаткіна, Кудерметова, Азаренко, Александрова , Шнайдер , Сасновіч , Грачьова , Блінкова, Калінская й Родіна ;))
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+4
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