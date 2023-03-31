ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с вратарем
Денис Игнатенко поставил подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2026 года
Киевское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с 20-летним голкипером команды Денисом Игнатенко. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
Первые шаги Игнатенко делал в родной Сумской области, а в ДЮФЛ уже выступал в составе «бело-синих».
После окончания учебы в Академии имени Валерия Лобановского перешел в юношескую команду «Динамо», в составе которой дебютировал 21 августа 2020 в поединке с донецким «Олимпиком» (4:3).
В этом сезоне он провел 15 матчей в юношеском чемпионате Украины U-19. Также вратарь регулярно привлекается к тренировкам основной команды «Динамо».
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