ITF31 марта 2023, 10:27 | Обновлено 31 марта 2023, 10:30
173
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Украинец не смог выйти в полуфинал турнира в Индии, проиграв напарнику
Владислав Орлов в двух сетах уступил Блэйку Эллису
31 марта 2023, 10:27 | Обновлено 31 марта 2023, 10:30
173
0
Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 393) не смог выйти в полуфинал хардового турнира серии ITF W25 в индийском городе Масуро.
В 1/4 финала соревнований Владислав в двух сетах уступил Блэйку Эллису (Австралия, ATP 598) за 1 час и 56 минут.
ITF M25 Масуро. Хард. 1/4 финала
Блэйк Эллис (Австралия) [8] – Владислав Орлов (Украина) [3] – 7:6 (7:4), 6:4
Это была первая встреча теннисистов.
Интересно, что Орлов и Эллис играют вместе в парном разряде на этом турнире. Украинско-австралийский тандем уже вышел в полуфинал.
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