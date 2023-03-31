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ITF
31 марта 2023, 10:27 | Обновлено 31 марта 2023, 10:30
173
0

Украинец не смог выйти в полуфинал турнира в Индии, проиграв напарнику

Владислав Орлов в двух сетах уступил Блэйку Эллису

31 марта 2023, 10:27 | Обновлено 31 марта 2023, 10:30
173
0
Украинец не смог выйти в полуфинал турнира в Индии, проиграв напарнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 393) не смог выйти в полуфинал хардового турнира серии ITF W25 в индийском городе Масуро.

В 1/4 финала соревнований Владислав в двух сетах уступил Блэйку Эллису (Австралия, ATP 598) за 1 час и 56 минут.

ITF M25 Масуро. Хард. 1/4 финала

Блэйк Эллис (Австралия) [8] – Владислав Орлов (Украина) [3] – 7:6 (7:4), 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

Интересно, что Орлов и Эллис играют вместе в парном разряде на этом турнире. Украинско-австралийский тандем уже вышел в полуфинал.

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Владислав Орлов ITF Масуро Блэйк Эллис
Источник Sport.ua
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