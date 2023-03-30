Орлов сыграет в полуфинале парного разряда на турнире в Индии
Украинец играет вместе с Блейком Эллисом из Австралии
Украинский теннисист Владислав Орлов в дуэте с австралийцем Блейком Эллисом успешно миновал стадию 1/4 финала парного разряда на хардовом 25-тысячнике ITF в индийском городе Масуро.
Дуэт Орлов / Эллис в борьбе за место в полуфинале обыграл местных теннисистов Ишаке Экбала и Карана Сингха – 6:1, 7:5.
Напомним, ранее 27-летний украинец Орлов, посеянный под третьим номером, пробился в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в Масуро.
ITF Масуро. Парный разряд. Четвертьфинал
Ишае Экбал / Каран Сингх (Индия) – Владислав Орлов / Блейк Эллис (Украина / Австралия, 2) – 1:6, 5:7
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