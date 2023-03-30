Орлов сыграет в полуфинале парного разряда на турнире в Индии

Украинский теннисист Владислав Орлов в дуэте с австралийцем Блейком Эллисом успешно миновал стадию 1/4 финала парного разряда на хардовом 25-тысячнике ITF в индийском городе Масуро.

Дуэт Орлов / Эллис в борьбе за место в полуфинале обыграл местных теннисистов Ишаке Экбала и Карана Сингха – 6:1, 7:5.

Напомним, ранее 27-летний украинец Орлов, посеянный под третьим номером, пробился в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в Масуро.

ITF Масуро. Парный разряд. Четвертьфинал

Ишае Экбал / Каран Сингх (Индия) – Владислав Орлов / Блейк Эллис (Украина / Австралия, 2) – 1:6, 5:7