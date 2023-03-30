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  4. Орлов сыграет в полуфинале парного разряда на турнире в Индии
ITF
30 марта 2023, 16:03 | Обновлено 30 марта 2023, 16:18
62
0

Орлов сыграет в полуфинале парного разряда на турнире в Индии

Украинец играет вместе с Блейком Эллисом из Австралии

30 марта 2023, 16:03 | Обновлено 30 марта 2023, 16:18
62
0
Орлов сыграет в полуфинале парного разряда на турнире в Индии
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов в дуэте с австралийцем Блейком Эллисом успешно миновал стадию 1/4 финала парного разряда на хардовом 25-тысячнике ITF в индийском городе Масуро.

Дуэт Орлов / Эллис в борьбе за место в полуфинале обыграл местных теннисистов Ишаке Экбала и Карана Сингха – 6:1, 7:5.

Напомним, ранее 27-летний украинец Орлов, посеянный под третьим номером, пробился в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в Масуро.

ITF Масуро. Парный разряд. Четвертьфинал

Ишае Экбал / Каран Сингх (Индия) – Владислав Орлов / Блейк Эллис (Украина / Австралия, 2) – 1:6, 5:7

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Владислав Орлов ITF Масуро Блейк Эллис
Источник Sport.ua
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