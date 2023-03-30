Орлов пробился в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Индии

Украинский теннисист Владислав Орлов добыл еще одну победу на хардовом 25-тысячнике ITF в индийском городе Масуро.

Во втором раунде 27-летний украинец, посеянный под третьим номером, в трех сетах обыграл Ришаба Агарвала из Индии.

Масуро. Второй круг

Владислав Орлов (Украина, 3) – Ришаб Агарвал (Индия) – 6:1, 5:7, 6:4

В следующем раунде Владислав Орлов сыграет с 24-летним Блейком Эллисом из Австралии.

Это будет третий подряд четвертьфинал для Орлова в Индии, ранее он проигрывал на этой стадии.