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  4. Орлов пробился в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Индии
ITF
30 марта 2023, 12:26 |
14
0

Орлов пробился в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Индии

Владислав в трех сетах обыграл Ришаба Агарвала

30 марта 2023, 12:26 |
14
0
Орлов пробился в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Индии
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов добыл еще одну победу на хардовом 25-тысячнике ITF в индийском городе Масуро.

Во втором раунде 27-летний украинец, посеянный под третьим номером, в трех сетах обыграл Ришаба Агарвала из Индии.

Масуро. Второй круг
Владислав Орлов (Украина, 3) – Ришаб Агарвал (Индия) – 6:1, 5:7, 6:4

В следующем раунде Владислав Орлов сыграет с 24-летним Блейком Эллисом из Австралии.

Это будет третий подряд четвертьфинал для Орлова в Индии, ранее он проигрывал на этой стадии.

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Владислав Орлов Ришаб Агарвал ITF Масуро
Источник Sport.ua
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