Орлов пробился в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Индии
Владислав в трех сетах обыграл Ришаба Агарвала
Украинский теннисист Владислав Орлов добыл еще одну победу на хардовом 25-тысячнике ITF в индийском городе Масуро.
Во втором раунде 27-летний украинец, посеянный под третьим номером, в трех сетах обыграл Ришаба Агарвала из Индии.
Масуро. Второй круг
Владислав Орлов (Украина, 3) – Ришаб Агарвал (Индия) – 6:1, 5:7, 6:4
В следующем раунде Владислав Орлов сыграет с 24-летним Блейком Эллисом из Австралии.
Это будет третий подряд четвертьфинал для Орлова в Индии, ранее он проигрывал на этой стадии.
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