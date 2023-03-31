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31 марта 2023, 10:18 | Обновлено 31 марта 2023, 10:20
148
1

ОФИЦИАЛЬНО. Эрве Ренар возглавил женскую сборную Франции

Бывший наставник сборной Саудовский Аравии нашел новую работу

31 марта 2023, 10:18 | Обновлено 31 марта 2023, 10:20
148
1
ОФИЦИАЛЬНО. Эрве Ренар возглавил женскую сборную Франции
Федерация футбола Франции

Экс-главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар возглавил женскую сборную Франции.

Соглашение рассчитано до августа 2024 года. Недавно 54-летний французский специалист подал в отставку с должности наставника национальной команды Саудовской Аравии.

Во главе женской сборной Франции Ренар заменит Корин Дьякр, которую в начале марта отправили в отставку после серии громких конфликтов внутри команды.

Напомним, Ренар возглавлял сборную Саудовской Аравии с 2019 года, и вывел команду на чемпионат мира 2022. Там его подопечные стартовали с сенсационной победы 2:1 над будущим чемпионом мира, Аргентиной, однако потом проиграли два матча и в плей-офф не пробились.

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Эрве Ренар женская сборная Франции по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу
Источник Федерация футбола Франции
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