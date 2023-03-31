Чемпионат Европы31 марта 2023, 09:32 | Обновлено 31 марта 2023, 09:48
1985
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ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная возлюбленная лидера сборной Шотландии
Кэм Ридинг вдохновляет Скотта МакТоминея на новые свершения
31 марта 2023, 09:32 | Обновлено 31 марта 2023, 09:48
1985
1
26-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей сделал два дубля в двух последних матчах сборной Шотландии.
Сначала Мактоминей помог шотландцам разгромить Кипр (3:0), а затем забил два победных мяча в ворота грозной сборной Испании (2:0).
Вдохновляет Скотта его вторая половинка Кэм Ридинг. Эта сексуальная блондинка активно ведет страницу в Instagram и делится с подписчиками горячим контентом.
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