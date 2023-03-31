ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная возлюбленная лидера сборной Шотландии

26-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей сделал два дубля в двух последних матчах сборной Шотландии.

Сначала Мактоминей помог шотландцам разгромить Кипр (3:0), а затем забил два победных мяча в ворота грозной сборной Испании (2:0).

Вдохновляет Скотта его вторая половинка Кэм Ридинг. Эта сексуальная блондинка активно ведет страницу в Instagram и делится с подписчиками горячим контентом.