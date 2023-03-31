Айнтрахт подписал эквадорского защитника Антверпена

Защитник бельгийского «Антверпена» и сборной Эквадора Уилльям Пачо продолжит карьеру в Германии. Летом футболист присоединится к франкфуртскому «Айнтрахту».

Соглашение 21-летнего эквадорца с этой командой будет рассчитано до июня 2028 года. Франкфуртский клуб заплатит 9 млн евро за футболиста.

В этом сезоне Пачо отыграл 29 матчей и сделал одну результативную передачу. «Айнтрахт» набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что тренер «Айнтрахта» может заменить Анчелотти в «Реале».