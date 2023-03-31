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Германия
31 марта 2023, 09:00 | Обновлено 31 марта 2023, 09:21
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Айнтрахт подписал эквадорского защитника Антверпена

Уилльям Пачо продолжит карьеру в Бундеслиге

31 марта 2023, 09:00 | Обновлено 31 марта 2023, 09:21
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Айнтрахт подписал эквадорского защитника Антверпена
Getty Images/Global Images Ukraine. Уилльям Пачо

Защитник бельгийского «Антверпена» и сборной Эквадора Уилльям Пачо продолжит карьеру в Германии. Летом футболист присоединится к франкфуртскому «Айнтрахту».

Соглашение 21-летнего эквадорца с этой командой будет рассчитано до июня 2028 года. Франкфуртский клуб заплатит 9 млн евро за футболиста.

В этом сезоне Пачо отыграл 29 матчей и сделал одну результативную передачу. «Айнтрахт» набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что тренер «Айнтрахта» может заменить Анчелотти в «Реале».

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Уилльям Пачо Айнтрахт Франкфурт Антверпен трансферы трансферы Бундеслиги
Источник ФК Айнтрахт
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