Айнтрахт подписал эквадорского защитника Антверпена
Уилльям Пачо продолжит карьеру в Бундеслиге
Защитник бельгийского «Антверпена» и сборной Эквадора Уилльям Пачо продолжит карьеру в Германии. Летом футболист присоединится к франкфуртскому «Айнтрахту».
Соглашение 21-летнего эквадорца с этой командой будет рассчитано до июня 2028 года. Франкфуртский клуб заплатит 9 млн евро за футболиста.
В этом сезоне Пачо отыграл 29 матчей и сделал одну результативную передачу. «Айнтрахт» набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что тренер «Айнтрахта» может заменить Анчелотти в «Реале».
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