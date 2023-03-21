Тренер Айнтрахта может заменить Анчелотти в Реале
Оливер Гласнер может пойти на повышение
Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» остается под вопросом и во многом зависит от выступления в Лиге чемпионов. Однако руководство «Сливочных» уже сейчас ищет нового главного тренера на случай увольнения Анчелотти.
Кроме имен Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и Рауля Гонсалеса, о которых СМИ уже сообщали ранее, в шорт-листе «Реала» появился новый кандидат. Это главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер.
48-летний австриец возглавляет «Айнтрахт» с 2021 года, в прошлом сезоне привел команду к победе в Лиге Европы. Ранее интерес к Гласнеру проявлял «Челси».
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