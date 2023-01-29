Англия29 января 2023, 12:40 | Обновлено 29 января 2023, 13:08
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Челси интересуется тренером Айнтрахта
Оливер Гласнер может продолжить карьеру в АПЛ
29 января 2023, 12:40 | Обновлено 29 января 2023, 13:08
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Неудачные результаты «Челси» в нынешнем сезоне заставляют руководство клуба искать нового главного тренера, несмотря на то, что публично высказывается полное доверие к Грэму Поттеру.
По информации немецких СМИ, руководство «Челси» с интересом наблюдает за работой главного тренера «Айнтрахта» Оливера Гласнера. В прошлом сезоне 48-летний специалист привел команду к победе в Лиге Европы. Этот успех впечатлил владельца «Челси» Тодда Боэли.
Ранее «Челси» подписал защитника «Лиона» Мало Густо.
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