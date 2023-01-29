Челси интересуется тренером Айнтрахта

Неудачные результаты «Челси» в нынешнем сезоне заставляют руководство клуба искать нового главного тренера, несмотря на то, что публично высказывается полное доверие к Грэму Поттеру.

По информации немецких СМИ, руководство «Челси» с интересом наблюдает за работой главного тренера «Айнтрахта» Оливера Гласнера. В прошлом сезоне 48-летний специалист привел команду к победе в Лиге Европы. Этот успех впечатлил владельца «Челси» Тодда Боэли.

Ранее «Челси» подписал защитника «Лиона» Мало Густо.