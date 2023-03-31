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Чемпионат Украины
Металлист
01.04.2023 13:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 17:02 | Обновлено 31 марта 2023, 17:03
102
0

Металлист – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 апреля в 13:00 поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги

31 марта 2023, 17:02 | Обновлено 31 марта 2023, 17:03
102
0
Металлист – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 1 апреля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Колос». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Колос».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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