Украина. Премьер лига31 марта 2023, 17:02 | Обновлено 31 марта 2023, 17:03
102
0
Металлист – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 апреля в 13:00 поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги
31 марта 2023, 17:02 | Обновлено 31 марта 2023, 17:03
102
0
В субботу, 1 апреля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Колос». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Колос».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 марта 2023, 11:33 0
Денис Игнатенко поставил подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2026 года
Футбол | 31 марта 2023, 11:17 23
Известный футболист раскритиковал главу НОК Украины
Бокс | 30.03.2023, 17:23
Бокс | 31.03.2023, 05:42
Футбол | 30.03.2023, 20:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2023, 09:00 9
31.03.2023, 12:15 3
31.03.2023, 06:55 2
30.03.2023, 05:28 3
30.03.2023, 14:30
30.03.2023, 19:07 2
31.03.2023, 14:10
30.03.2023, 07:37 1