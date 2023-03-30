ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Исландии уволила главного тренера после победы 7:0

45-летний исландский специалист Арнар Видарссон покинул пост главного тренера сборной Исландии по футболу.

Об этом сообщает официальной сайт Федерации футбола Исландии:

«Это, конечно, сложное решение, но мы считаем его нужным и правильным, ориентируясь на интересы команды. Арнар сделал много хорошего здесь, в сборной, и заслуживает похвалы за свою работу, которая часто выполнялась в сложных ситуациях. Теперь мы приступим непосредственно к поиску его преемника, чтобы начать подготовку к следующим матчам команды, которые состоятся этим летом».

Интересно, что последний матч национальная команда Исландии выиграла со счетом 7:0 у Лихтенштейна во 2-м туре отбора Евро-2024 в группе J. Также в этой группе играют сборные Португалии, Словакии, Боснии и Герцеговины и Люксембурга.