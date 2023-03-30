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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Исландии уволила главного тренера после победы 7:0
Чемпионат Европы
30 марта 2023, 23:17 | Обновлено 30 марта 2023, 23:21
1906
2

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Исландии уволила главного тренера после победы 7:0

Арнар Видарссон покинул пост наставника «викингов»

30 марта 2023, 23:17 | Обновлено 30 марта 2023, 23:21
1906
2
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Исландии уволила главного тренера после победы 7:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнар Видарссон

45-летний исландский специалист Арнар Видарссон покинул пост главного тренера сборной Исландии по футболу.

Об этом сообщает официальной сайт Федерации футбола Исландии:

«Это, конечно, сложное решение, но мы считаем его нужным и правильным, ориентируясь на интересы команды. Арнар сделал много хорошего здесь, в сборной, и заслуживает похвалы за свою работу, которая часто выполнялась в сложных ситуациях. Теперь мы приступим непосредственно к поиску его преемника, чтобы начать подготовку к следующим матчам команды, которые состоятся этим летом».

Интересно, что последний матч национальная команда Исландии выиграла со счетом 7:0 у Лихтенштейна во 2-м туре отбора Евро-2024 в группе J. Также в этой группе играют сборные Португалии, Словакии, Боснии и Герцеговины и Люксембурга.

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Арнар Видарссон отставка сборная Исландии по футболу Евро-2024
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
После победы 7:0???? Наверное был договорняк на ничью, но что-то пошло не так.
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Gargantua
а еще недавно рассказывали, что Исландия среди фаворитов надолго
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