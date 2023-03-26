Исландия разгромила Лихтенштейн, Словения скромно обыграла Сан-Марино

В воскресенье, 26 марта, состоялись очередные матчи квалификации Евро-2024.

Сборная Исландии по футболу уничтожила команду Лихтенштейна со счетом 7:0 в гостях во 2-м туре группы J. Стоит отметить, что еще один гол исландцев отменили.

Национальная команда Словении скромным образом выиграла у Сан-Марино на своем поле во 2-м туре группы H. Счет поединка – 2:0.

Квалификация Евро-2024. 26 марта

Группа J. 2-й тур

Лихтенштейн – Исландия – 0:7

Голы: Олафссон, 3, Харальдссон, 38, Гуннарссон, 48, 68, 73, Гудьонсен, 85, Эллертссон, 87

Группа H. 2-й тур

Словения – Сан-Марино – 2:0

Голы: Шешко, 57, Роберто Ди Маио, 60 (автогол)