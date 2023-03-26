Исландия разгромила Лихтенштейн, Словения скромно обыграла Сан-Марино
Состоялись два матча квалификации Евро-2024
В воскресенье, 26 марта, состоялись очередные матчи квалификации Евро-2024.
Сборная Исландии по футболу уничтожила команду Лихтенштейна со счетом 7:0 в гостях во 2-м туре группы J. Стоит отметить, что еще один гол исландцев отменили.
Национальная команда Словении скромным образом выиграла у Сан-Марино на своем поле во 2-м туре группы H. Счет поединка – 2:0.
Квалификация Евро-2024. 26 марта
Группа J. 2-й тур
Лихтенштейн – Исландия – 0:7
Голы: Олафссон, 3, Харальдссон, 38, Гуннарссон, 48, 68, 73, Гудьонсен, 85, Эллертссон, 87
Группа H. 2-й тур
Словения – Сан-Марино – 2:0
Голы: Шешко, 57, Роберто Ди Маио, 60 (автогол)
Leik lokið. Lokatölur eru 0-7.#fyririsland pic.twitter.com/9RtSd2iv2E— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) March 26, 2023
#SVNSMA | 2:0 | Konec tekme in zmaga v Stožicah!— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 26, 2023
Slovenija 2:0 San Marino#SrceBije #EURO2024 pic.twitter.com/Dcgh5fj2bU
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