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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 14:35 | Обновлено 31 марта 2023, 14:36
253
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Колос

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги

31 марта 2023, 14:35 | Обновлено 31 марта 2023, 14:36
253
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Колос
УПЛ

В субботу, 1 апреля, пройдет матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Колос».

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Александр Дердо из Черноморска. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Колос», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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