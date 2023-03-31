Украина. Премьер лига31 марта 2023, 14:35 | Обновлено 31 марта 2023, 14:36
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Колос
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги
31 марта 2023, 14:35 | Обновлено 31 марта 2023, 14:36
253
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В субботу, 1 апреля, пройдет матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Колос».
Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Александр Дердо из Черноморска. Начало встречи в 13:00.
«Металлист» – «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Колос», за которой следите здесь.
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