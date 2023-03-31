В субботу, 1 апреля, пройдет матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Колос».

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Александр Дердо из Черноморска. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Колос», за которой следите здесь.