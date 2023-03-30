Вильярреал нацелился на героя ЧМ-2022

«Вильярреал» занимается поисками нового голкипера на замену 40-летнему ветерану Пепе Рейне. «Желтая субмарина» обратила внимание на одного из героев ЧМ-2022, голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Именно он является приоритетным вариантом для «Вильярреала» на летом. Контракт Ливаковича с «Динамо» Загреб действует до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего хорвата 34 матча за «Динамо» Загреб во всех турнирах, в которых он пропустил 35 голов и 8 раз отстоял «на ноль». Зимой интерес к Ливаковичу проявляла «Бавария».