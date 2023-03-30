Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал нацелился на героя ЧМ-2022
Испания
30 марта 2023, 19:56 |
536
0

Вильярреал нацелился на героя ЧМ-2022

Доминик Ливакович может заменить Пепе Рейну

30 марта 2023, 19:56 |
536
0
Вильярреал нацелился на героя ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

«Вильярреал» занимается поисками нового голкипера на замену 40-летнему ветерану Пепе Рейне. «Желтая субмарина» обратила внимание на одного из героев ЧМ-2022, голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Именно он является приоритетным вариантом для «Вильярреала» на летом. Контракт Ливаковича с «Динамо» Загреб действует до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего хорвата 34 матча за «Динамо» Загреб во всех турнирах, в которых он пропустил 35 голов и 8 раз отстоял «на ноль». Зимой интерес к Ливаковичу проявляла «Бавария».

По теме:
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Ливерпуль нацелился на лидера защиты Наполи
Бавария начала переговоры с вундеркиндом из Аталанты
Вильярреал Доминик Ливакович Динамо Загреб Пепе Рейна трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Футбол | 30 марта 2023, 19:57 18
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире

Кипер «Шахтера» вместе с Гэвином Базуну делит первую строчку

Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка, возвращение Джошуа
Футбол | 30 марта 2023, 06:00 0
Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка, возвращение Джошуа
Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка, возвращение Джошуа

Главные новости за 29 марта на Sport.ua

Без Буяльского. Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации
Футбол | 30.03.2023, 10:23
Без Буяльского. Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации
Без Буяльского. Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Футбол | 30.03.2023, 03:59
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
ВИДЕО. УЕФА поделился голом Михайличенко в ворота сборной Англии
Футбол | 30.03.2023, 17:17
ВИДЕО. УЕФА поделился голом Михайличенко в ворота сборной Англии
ВИДЕО. УЕФА поделился голом Михайличенко в ворота сборной Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
29.03.2023, 05:20 3
Бокс
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
28.03.2023, 17:44 37
Другие виды
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
28.03.2023, 17:45 8
Хоккей
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями»
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями»
29.03.2023, 05:43
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
28.03.2023, 18:01 13
Футбол
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
29.03.2023, 18:41 3
Бокс
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
29.03.2023, 15:40 32
Футбол
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
30.03.2023, 08:27 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности