Ливакович готов к переходу в стан Баварии

Вратарь загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминик Ливакович может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

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27-летний страж ворот хорватской национальной команды, трансферная стоимость которого оценивается в 10 млн евро, открыт для перехода в немецкий клуб.

«Бавария», как известно, лишилась до конца нынешнего сезона Мануэля Нойера, который сломал ногу, поэтому занята поиском нового голкипера.

Доминик Ливакович сыграл за «Динамо» Загреб в сезоне-2022/23 28 матчей, в которых пропустил 35 мячей и четыре раза сыграл на ноль. На ЧМ-2022 вратарь пропустил шесть голом и дважды отыграл на ноль в пяти матчах.

Ранее сообщалось, будто «Бавария» опровергла интерес к Ливаковичу.