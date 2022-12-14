Ливакович готов к переходу в стан Баварии
Хорватский голкипер хочет сменить клуб
Вратарь загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминик Ливакович может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».
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27-летний страж ворот хорватской национальной команды, трансферная стоимость которого оценивается в 10 млн евро, открыт для перехода в немецкий клуб.
«Бавария», как известно, лишилась до конца нынешнего сезона Мануэля Нойера, который сломал ногу, поэтому занята поиском нового голкипера.
Доминик Ливакович сыграл за «Динамо» Загреб в сезоне-2022/23 28 матчей, в которых пропустил 35 мячей и четыре раза сыграл на ноль. На ЧМ-2022 вратарь пропустил шесть голом и дважды отыграл на ноль в пяти матчах.
Ранее сообщалось, будто «Бавария» опровергла интерес к Ливаковичу.
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