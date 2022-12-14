Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливакович готов к переходу в стан Баварии
Германия
14 декабря 2022, 09:13 | Обновлено 14 декабря 2022, 09:16
345
0

Ливакович готов к переходу в стан Баварии

Хорватский голкипер хочет сменить клуб

14 декабря 2022, 09:13 | Обновлено 14 декабря 2022, 09:16
345
0
Ливакович готов к переходу в стан Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Вратарь загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминик Ливакович может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

27-летний страж ворот хорватской национальной команды, трансферная стоимость которого оценивается в 10 млн евро, открыт для перехода в немецкий клуб.

«Бавария», как известно, лишилась до конца нынешнего сезона Мануэля Нойера, который сломал ногу, поэтому занята поиском нового голкипера.

Доминик Ливакович сыграл за «Динамо» Загреб в сезоне-2022/23 28 матчей, в которых пропустил 35 мячей и четыре раза сыграл на ноль. На ЧМ-2022 вратарь пропустил шесть голом и дважды отыграл на ноль в пяти матчах.

Ранее сообщалось, будто «Бавария» опровергла интерес к Ливаковичу.

По теме:
Бавария опровергла интерес к Ливаковичу
Челси предложил контракт немецкому вундеркинду
Гвардиол к Гвардиоле. Ман Сити предложил солидную сумму за звезду Лейпцига
Доминик Ливакович Бавария трансферы Бундеслига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Футбол | 13 декабря 2022, 14:25 6
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023

Лионель Месси – лидер

ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
Футбол | 13 декабря 2022, 10:55 5
ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом

Легендарное фото

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 декабря
Футбол | 14.12.2022, 06:15
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 декабря
Бенефис Месси, Аргентина – в финале, Ломаченко уважает московских попов
Футбол | 14.12.2022, 08:00
Бенефис Месси, Аргентина – в финале, Ломаченко уважает московских попов
Бенефис Месси, Аргентина – в финале, Ломаченко уважает московских попов
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Футбол | 14.12.2022, 05:05
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
13.12.2022, 23:20 4
Футбол
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
Если путин умрет. Зеленский уверен, что война остановится
12.12.2022, 16:49 18
Война
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
13.12.2022, 11:45 39
Бокс
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
12.12.2022, 14:15
Бокс
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
13.12.2022, 14:10 5
Футбол
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
13.12.2022, 22:51 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
12.12.2022, 19:37 5
Хоккей
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
12.12.2022, 10:17 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности