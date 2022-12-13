Бавария опровергла интерес к Ливаковичу

Спортивный директор «Баварии» Оливер Кан опроверг информацию об интересе к голкиперу «Динамо» Загреб» Доминику Ливаковичу:

«Человек, которы остановил Бразилию, для меня будет героем. Я всегда болею против них. Это очень личное, начиная с 2002 года (смеется). Бразильцы слишком много уделяли внимания оболочке, а оказалось, что этот яркий и блестящий шар может лопнуть в самый неожиданный момент. И все, конец.

Хорваты же очень грамотная и обученная команда. С ними всем будет непросто. Могут обыграть и Аргентину. Конечно, Ливакович достоин похвалы. Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит».