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Германия
13 декабря 2022, 18:46 |
234
0

Бавария опровергла интерес к Ливаковичу

Об этом сообщил спортивный директор Оливер Кан

13 декабря 2022, 18:46 |
234
0
Бавария опровергла интерес к Ливаковичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Спортивный директор «Баварии» Оливер Кан опроверг информацию об интересе к голкиперу «Динамо» Загреб» Доминику Ливаковичу:

«Человек, которы остановил Бразилию, для меня будет героем. Я всегда болею против них. Это очень личное, начиная с 2002 года (смеется). Бразильцы слишком много уделяли внимания оболочке, а оказалось, что этот яркий и блестящий шар может лопнуть в самый неожиданный момент. И все, конец.

Хорваты же очень грамотная и обученная команда. С ними всем будет непросто. Могут обыграть и Аргентину. Конечно, Ливакович достоин похвалы. Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит».

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Бавария Оливер Кан Доминик Ливакович сборная Хорватии по футболу
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Источник 90min
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