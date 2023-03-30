Ливерпуль нацелился на лидера защиты Наполи

«Ливерпуль» проявляет интерес к центральному защитнику «Наполи» Ким Мин Джэ. Об этом сообщают английские СМИ.

«Красные» готовы предложить за 26-летнего южнокорейского защитника 68 миллионов евро. Также интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Мин Мин Джэ перешел в «Наполи» из «Фенербахче» летом прошлого года за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 35 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к еще одному игроку «Наполи» – хавбеку Станиславу Лоботке.