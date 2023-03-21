Ливерпуль хочет подписать хавбека Наполи

Английский «Ливерпуль» готовится к активной трансферной кампании, Юрген Клопп очень нуждается в освежении состава.

Одним из игроков, которых он хотел бы заполучить, является выступающий за «Наполи» словак Станислав Лоботка. Не так давно клуб продлил с ним контракт до 2027 года, но именно сейчас «Ливерпуль» заинтересовался в нем.

По данным источника, Клопп настаивает на приобретении игрока, который перебрался в «Наполи» в 2020 году.

Ранее в его карьере были выступления за словацкий «Тренчин», стажировка в молодежной команде «Аякса», датский «Норшелланн» и испанская «Сельта».