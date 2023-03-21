Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль хочет подписать хавбека Наполи
Англия
21 марта 2023, 07:19 | Обновлено 21 марта 2023, 07:24
989
1

Ливерпуль хочет подписать хавбека Наполи

Станислав Лоботка может продолжить карьеру в АПЛ

21 марта 2023, 07:19 | Обновлено 21 марта 2023, 07:24
989
1
Ливерпуль хочет подписать хавбека Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Лоботка

Английский «Ливерпуль» готовится к активной трансферной кампании, Юрген Клопп очень нуждается в освежении состава.

Одним из игроков, которых он хотел бы заполучить, является выступающий за «Наполи» словак Станислав Лоботка. Не так давно клуб продлил с ним контракт до 2027 года, но именно сейчас «Ливерпуль» заинтересовался в нем.

По данным источника, Клопп настаивает на приобретении игрока, который перебрался в «Наполи» в 2020 году.

Ранее в его карьере были выступления за словацкий «Тренчин», стажировка в молодежной команде «Аякса», датский «Норшелланн» и испанская «Сельта».

По теме:
Парагвайский клуб объявил о расторжении контракта с экс-игроком Шахтера
Вместо Беллингема? Ливерпуль нацелился на звезду Лацио
Тоттенхэм повесил ценник на Кейна
Станислав Лоботка Ливерпуль Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я немного удивлен решением Ротаня»
Футбол | 21 марта 2023, 01:29 1
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я немного удивлен решением Ротаня»
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Я немного удивлен решением Ротаня»

Защитник – о вызове в сборную Украины

Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Бокс | 20 марта 2023, 09:15 0
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком

Хочется верить, что поединок все же состоится

ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
Баскетбол | 20.03.2023, 19:03
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
Португалия опять может заиграть бразильца, являвшегося ноунеймом на родине
Футбол | 20.03.2023, 20:00
Португалия опять может заиграть бразильца, являвшегося ноунеймом на родине
Португалия опять может заиграть бразильца, являвшегося ноунеймом на родине
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
Футбол | 20.03.2023, 10:20
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
виталий жалыбин
останетса ли клопп
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
19.03.2023, 12:19
Бокс
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
20.03.2023, 10:40 1
Бокс
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
19.03.2023, 16:20 54
Футбол
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
20.03.2023, 14:57 29
Теннис
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
19.03.2023, 18:36 51
Футбол
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
20.03.2023, 12:23 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
19.03.2023, 18:05 8
Футбол
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
19.03.2023, 19:11 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности