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Англия
30 марта 2023, 19:07 |
1764
0

Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле

Команду может возглавить Луис Энрике

30 марта 2023, 19:07 |
1764
0
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

«Манчестер Сити» начал поиск замены Пепу Гвардиоле на случай, если тот решит покинуть пост главного тренера команды.

По информации СМИ, в качестве замены Гвардиоле клуб видит его соотечественника, Луиса Энрике. Ему готовы предложить 3-летний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро.

Предыдущим местом работы Луиса Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года после вылета с ЧМ-2022. Также в услугах Луиса Энрике заинтересован «Атлетико» Мадрид.

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Пеп Гвардиола Луис Энрике Манчестер Сити
Источник El Chiringuito
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