Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле

«Манчестер Сити» начал поиск замены Пепу Гвардиоле на случай, если тот решит покинуть пост главного тренера команды.

По информации СМИ, в качестве замены Гвардиоле клуб видит его соотечественника, Луиса Энрике. Ему готовы предложить 3-летний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро.

Предыдущим местом работы Луиса Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года после вылета с ЧМ-2022. Также в услугах Луиса Энрике заинтересован «Атлетико» Мадрид.