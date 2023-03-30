Англия30 марта 2023, 19:07 |
1764
0
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Команду может возглавить Луис Энрике
30 марта 2023, 19:07 |
1764
0
«Манчестер Сити» начал поиск замены Пепу Гвардиоле на случай, если тот решит покинуть пост главного тренера команды.
По информации СМИ, в качестве замены Гвардиоле клуб видит его соотечественника, Луиса Энрике. Ему готовы предложить 3-летний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро.
Предыдущим местом работы Луиса Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года после вылета с ЧМ-2022. Также в услугах Луиса Энрике заинтересован «Атлетико» Мадрид.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 марта 2023, 19:00 4
Француз оценил способности партнеров шутить
Футбол | 30 марта 2023, 11:52 1
Аргентинский нападающий еще один год сыграет в Европе
Футбол | 30.03.2023, 10:23
Бокс | 29.03.2023, 20:22
Бокс | 29.03.2023, 18:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.03.2023, 17:44 37
28.03.2023, 18:01 13
28.03.2023, 18:35 124
29.03.2023, 05:20 2
28.03.2023, 21:30 28
Футбол
29.03.2023, 07:38 31
29.03.2023, 19:48 7