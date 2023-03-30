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Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 18:50 | Обновлено 30 марта 2023, 19:08
824
3

Комментатор рассказал, как Лобановский предугадал легендарный сезон ЛЧ

Сергей Савелий поделился воспоминаниями о его разговоре с легендарным тренером киевского «Динамо»

30 марта 2023, 18:50 | Обновлено 30 марта 2023, 19:08
824
3
Комментатор рассказал, как Лобановский предугадал легендарный сезон ЛЧ
ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

В сезоне 1998/99 «Динамо» совершило настоящую сенсацию, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов. Но успехов той великой команды Валерия Лобановского могло и не быть, ведь после трех туров группового этапа киевляне имели лишь два очка в активе.

Известный комментатор Сергей Савелий, работавший корреспондентом на выездном матче третьего тура против «Арсенала» (1:1), рассказал, как Лобановский не поддался панике на фоне неудачных результатов команды, четко понимая силу своих подопечных.

«Валерий Васильевич подошел ко мне и говорит: «Вот вы спросили, что удалось спасти матч... Так я вам должен сказать, что мы сравняли счет, но этот матч удалось спасти «Арсеналу». Потому что мы их в течение матча возили рожами по газону «Уэмбли», поэтому это они спаслись от поражения. Мы были здесь сильнее!».

Как считает комментатор, наставник «Динамо» в точности предугадал дальнейший триумф «бело-синих», ведь он осознавал, что с таким качеством игры результаты его команде рано или поздно придут.

«Мне это запомнилось, потому что его слова оказались пророческими. Он представлял силу «Динамо» уже тогда, потому что сказал, что эта игра станет толчком для лучших матчей в групповом этапе», - сказал Савелий.

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Сергей Савелий Валерий Лобановский Динамо Киев
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Nick.Grabowski
Знову російськомовне відео. Там є цікавіший, україномовний коментар цього матчу з Олексієм Семененко, який завершує ефір з думкою, що ДК програли. І багато хто в Україні лягали спати, думаючи, що ми таки реально програли. 
А потім ДК виграли 3 матчі підряд і вийшли з 1-го місця. 
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