Сергей САВЕЛИЙ: «Надеялся на помощь Ахметова по одному пикантному делу»
Культовый комментатор вспомнил о влиянии авторитетного владельца «Шахтера»
Легендарный комментатор Сергей Савелий рассказал о своей работе в Донецке в середине в 90-х и начале 00-х и связях с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым.
«После того как Ахатя Брагина взорвали на стадионе, у меня все равно не было опасений. Я знал, что меня никто трогать не будет, потому что есть поддержка, есть какой-то авторитет в спортивном мире.
Я общался с Ринатом Леонидовичем напрямую. И по футбольным делам, и не только. Надеялся на его помощь по одному пикантному делу, но детали не буду раскрывать. У него все же было немало авторитета не только в Донецке, но и в Украине в целом», - отметил Савелий.
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