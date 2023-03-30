Сергей САВЕЛИЙ: «Надеялся на помощь Ахметова по одному пикантному делу»

Легендарный комментатор Сергей Савелий рассказал о своей работе в Донецке в середине в 90-х и начале 00-х и связях с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым.

«После того как Ахатя Брагина взорвали на стадионе, у меня все равно не было опасений. Я знал, что меня никто трогать не будет, потому что есть поддержка, есть какой-то авторитет в спортивном мире.

Я общался с Ринатом Леонидовичем напрямую. И по футбольным делам, и не только. Надеялся на его помощь по одному пикантному делу, но детали не буду раскрывать. У него все же было немало авторитета не только в Донецке, но и в Украине в целом», - отметил Савелий.