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  4. Сергей САВЕЛИЙ: «Надеялся на помощь Ахметова по одному пикантному делу»
Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 15:05 | Обновлено 30 марта 2023, 15:17
1587
7

Сергей САВЕЛИЙ: «Надеялся на помощь Ахметова по одному пикантному делу»

Культовый комментатор вспомнил о влиянии авторитетного владельца «Шахтера»

30 марта 2023, 15:05 | Обновлено 30 марта 2023, 15:17
1587
7
Сергей САВЕЛИЙ: «Надеялся на помощь Ахметова по одному пикантному делу»
ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Легендарный комментатор Сергей Савелий рассказал о своей работе в Донецке в середине в 90-х и начале 00-х и связях с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым.

«После того как Ахатя Брагина взорвали на стадионе, у меня все равно не было опасений. Я знал, что меня никто трогать не будет, потому что есть поддержка, есть какой-то авторитет в спортивном мире.

Я общался с Ринатом Леонидовичем напрямую. И по футбольным делам, и не только. Надеялся на его помощь по одному пикантному делу, но детали не буду раскрывать. У него все же было немало авторитета не только в Донецке, но и в Украине в целом», - отметил Савелий.

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Сергей Савелий Шахтер Донецк Ринат Ахметов
Источник Украинский футбол
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Комментарии 7
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Nick.Grabowski
Зараз в Донбас, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину налізло десятки тисяч бандюків, кримінальних елементів, зеків та інших подібних представників "російського міра (шлаку)".
А де ж наші, місцеві "авторитети"? 
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+2
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Sher15
Интересно а зачем это Савелий пишет.? Это он так обращается к Ахметову через спорт юа ?
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+1
Alex86 1
содержательно
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+1
Dixon
Савелий отметил, что в те времена в Донецк ездили целые съемочные группы на матчи чемпионата Украины.«В Донецке всегда тепло встречали. Нас в Донецк ездило тогда очень много, привозили даже собственную ПТС. Один тур – показываем Шахтер, второй тур – Металлург. Бригада была где-то 26 человек – это режиссеры, операторы, редактор, комментатор».
«Я надеялся на помощь Ахметова»: культовый комментатор вспомнил о влиянии авторитетного владельца Шахтера
Комментатор признался, что в некоторой степени его спокойствие за свою жизнь было связано с личным знакомством с нынешним владельцем Шахтера Ринатом Ахметовым, имевшим большой авторитет.
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0
Dixon
Вырезали 90 процентов слов Савелия
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0
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