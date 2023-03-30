Кварацхелия установил два рекорда Серии А

Лучшим игроком марта в Серии А был признан атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. На его счету 2 гола и 1 ассист в 3 матчах Серии А в марте.

Это позволило Кварацхелии установить два рекорда Серии А. Он стал первым игроком в истории, который признавался лучшим игроком месяца в Серии А дважды подряд и трижды в течение одного сезона.

Читайте также: Наполи близок к продлению контракта с Кварацхелией

Отметим, что награда лучшего игрока месяца Серии А присуждается с сентября 2019 года.