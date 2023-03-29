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Италия
29 марта 2023, 15:45 |
216
0

Наполи близок к продлению контракта с Кварацхелией

Соглашение будет рассчитано до 2028 года

29 марта 2023, 15:45 |
216
0
Наполи близок к продлению контракта с Кварацхелией
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Наполи» близок к продлению контракта с одним из лидеров команды, Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщают французские СМИ.

Новый контракт будет рассчитан на год дольше, чем текущий – до 2028 года. Фиксированная зарплата Кварахцелии вырастет с 1 до 2,5 миллиона евро в год. С учетом бонусов годичная зарплата 22-летнего грузина будет достигать 4 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кварахцелии 14 голов и 16 ассистов в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах. К грузинскому форварду проявляет интерес ряд европейских топ-клубов во главе с «ПСЖ».

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Хвича Кварацхелия Наполи продление контракта
Источник Footmercato
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