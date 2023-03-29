Наполи близок к продлению контракта с Кварацхелией

«Наполи» близок к продлению контракта с одним из лидеров команды, Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщают французские СМИ.

Новый контракт будет рассчитан на год дольше, чем текущий – до 2028 года. Фиксированная зарплата Кварахцелии вырастет с 1 до 2,5 миллиона евро в год. С учетом бонусов годичная зарплата 22-летнего грузина будет достигать 4 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кварахцелии 14 голов и 16 ассистов в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах. К грузинскому форварду проявляет интерес ряд европейских топ-клубов во главе с «ПСЖ».