Наполи близок к продлению контракта с Кварацхелией
Соглашение будет рассчитано до 2028 года
«Наполи» близок к продлению контракта с одним из лидеров команды, Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщают французские СМИ.
Новый контракт будет рассчитан на год дольше, чем текущий – до 2028 года. Фиксированная зарплата Кварахцелии вырастет с 1 до 2,5 миллиона евро в год. С учетом бонусов годичная зарплата 22-летнего грузина будет достигать 4 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Кварахцелии 14 голов и 16 ассистов в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах. К грузинскому форварду проявляет интерес ряд европейских топ-клубов во главе с «ПСЖ».
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