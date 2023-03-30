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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Выйти на Евро-2024 сборной Украины будет очень тяжело»
Чемпионат Европы
30 марта 2023, 18:05 | Обновлено 30 марта 2023, 18:10
185
1

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Выйти на Евро-2024 сборной Украины будет очень тяжело»

Специалист не верит в выход украинской национальной команды на чемпионат Европы

30 марта 2023, 18:05 | Обновлено 30 марта 2023, 18:10
185
1
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Выйти на Евро-2024 сборной Украины будет очень тяжело»
УАФ

Экс-хавбек «Динамо» и национальной сборной Украины Дмитрий Михайленко высказался о перспективах «сине-желтых» в квалификации Евро-2024. Эксперт считает, что команда сейчас имеет множество проблем.

«Сейчас сборная Украины находится в какой-то переходной фазе, идет смена поколений. Политическая и военная обстановка тоже не способствует тому, чтобы сборная показывала какую-то стабильную игру. Здесь все факторы играют свою роль.

Когда игроки много ездят и долго не бывают дома, это тоже накладывает определенный отпечаток. Плюс, психологическое состояние ребят не оптимальное.

Этот игровой цикл будет очень тяжелым, с учетом и силы Англии и Италии. Добиться результата при таких обстоятельствах в этом отборочном цикле будет очень тяжело», - сказал Михайленко.

Напомним, что сборная Украины стартовала в квалификации Евро-2024 с выездного поражения от Англии (0:2).

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Дмитрий Михайленко Евро-2024 сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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Fireman
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