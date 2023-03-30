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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Понравилась смелость игроков сборной Украины»
Чемпионат Европы
30 марта 2023, 16:56 | Обновлено 30 марта 2023, 16:59
443
5

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Понравилась смелость игроков сборной Украины»

Специалист – о поражении команды Руслана Ротаня от Англии

30 марта 2023, 16:56 | Обновлено 30 марта 2023, 16:59
443
5
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Понравилась смелость игроков сборной Украины»
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение национальной команды от Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

«Понравилась смелость, с которой игроки пытались начинать атаки от вратаря, от своих ворот. А не понравилось то, что совершенно ничего не получалось в атаке. Не особо игроки понимали, как действовать в третьей зоне, как создавать моменты, как угрожать воротам. В принципе, небольшое количество ударов подтверждает, что они так и не нашли за 90 минут ключ к воротам противника или хотя бы возможность создать момент.

Я ожидал, что у сборной Украины получится показать хорошую игру и может быть, даже зацепиться за какой-то результат. Начало игры наталкивало на мысли, что это может получиться. В первые минут 20 у англичан не получалось ни по воротам пробить, ни создать какую-то угрозу. А потом, после быстро забитых двух мячей, оказалось, что сборная Украины не может преломить ход игры, а сборная Англии не очень хотела наращивать давление на ворота соперника», - сказал Михайленко.

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Дмитрий Михайленко Руслан Ротань сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник FanDay
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Комментарии 5
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Ingvar
Хтось бачив сміливість?
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+4
rozalievka
курит явно что то...
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+3
Nick.Grabowski
0 ударів у ствір воріт.
1 удар в напрямку воріт за 90+ хв.
1 кутовий за 90+ хв.
1 жовта карточка. 
Якщо це футбольна сміливість, тоді Михайленко - ....
І це ж говорить серйозний тренер.
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+3
GloryUkraine
Що він несе? 
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-1
Gargantua
у Дмитрия тонкий английский юмор
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-1
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