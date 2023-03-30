Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Понравилась смелость игроков сборной Украины»

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение национальной команды от Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

«Понравилась смелость, с которой игроки пытались начинать атаки от вратаря, от своих ворот. А не понравилось то, что совершенно ничего не получалось в атаке. Не особо игроки понимали, как действовать в третьей зоне, как создавать моменты, как угрожать воротам. В принципе, небольшое количество ударов подтверждает, что они так и не нашли за 90 минут ключ к воротам противника или хотя бы возможность создать момент.

Я ожидал, что у сборной Украины получится показать хорошую игру и может быть, даже зацепиться за какой-то результат. Начало игры наталкивало на мысли, что это может получиться. В первые минут 20 у англичан не получалось ни по воротам пробить, ни создать какую-то угрозу. А потом, после быстро забитых двух мячей, оказалось, что сборная Украины не может преломить ход игры, а сборная Англии не очень хотела наращивать давление на ворота соперника», - сказал Михайленко.