Челси готов продать Маунта за 70 млн фунтов
«Пенсионеры» повесили ценник на 24-летнего хавбека
Лондонскому «Челси» придется продавать полузащитника Мэйсона Маунта в летнее трансферное окно.
По данным источника, английский клуб хочет выручить с продажи своего воспитанника 70 миллионов фунтов.
24-летний Маунт в нынешнем сезоне провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.
Контракт Маунта истекает летом 2024 года. О новом соглашении сторонам не удается договориться.
Ранее сообщалось, что Мэйсон Маунт входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии».
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