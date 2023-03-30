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Англия
30 марта 2023, 16:19 | Обновлено 30 марта 2023, 16:25
246
2

Челси готов продать Маунта за 70 млн фунтов

«Пенсионеры» повесили ценник на 24-летнего хавбека

30 марта 2023, 16:19 | Обновлено 30 марта 2023, 16:25
246
2
Челси готов продать Маунта за 70 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Лондонскому «Челси» придется продавать полузащитника Мэйсона Маунта в летнее трансферное окно.

По данным источника, английский клуб хочет выручить с продажи своего воспитанника 70 миллионов фунтов.

24-летний Маунт в нынешнем сезоне провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Контракт Маунта истекает летом 2024 года. О новом соглашении сторонам не удается договориться.

Ранее сообщалось, что Мэйсон Маунт входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии».

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Челси Мэйсон Маунт Михаил Мудрик
Источник The Athletic
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Springfield
Хорошая идея. И сразу Мудрик станет почти бесплатным.
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Нужно Мудрика кому-то впарить за 120!
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