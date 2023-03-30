Челси готов продать Маунта за 70 млн фунтов

Лондонскому «Челси» придется продавать полузащитника Мэйсона Маунта в летнее трансферное окно.

По данным источника, английский клуб хочет выручить с продажи своего воспитанника 70 миллионов фунтов.

24-летний Маунт в нынешнем сезоне провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Контракт Маунта истекает летом 2024 года. О новом соглашении сторонам не удается договориться.

Ранее сообщалось, что Мэйсон Маунт входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии».