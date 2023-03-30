Известен игрок Челси, которого Тухель намерен переманить в Баварию

Полузащитник Мэйсон Маунт входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии», которую не так давно возглавил Томас Тухель. При этом интерес к 24-летнему англичанину появился у баварцев именно после того, как их возглавил бывший главный тренер «Челси».

Напомним, Тухель сменил в «Баварии» Юлиана Нагельсманна, который был уволен с занимаемого поста в середине марта. Сам Томас Тухель был уволен из «Челси» в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Маунт не хочет подписывать с «Челси» новый контракт.