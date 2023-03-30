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Англия
30 марта 2023, 15:43 | Обновлено 30 марта 2023, 15:53
984
3

Известен игрок Челси, которого Тухель намерен переманить в Баварию

Немецкий тренер хочет знакомого ему исполнителя

30 марта 2023, 15:43 | Обновлено 30 марта 2023, 15:53
984
3
Известен игрок Челси, которого Тухель намерен переманить в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель и Мэйсон Маунт (справа)

Полузащитник Мэйсон Маунт входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии», которую не так давно возглавил Томас Тухель. При этом интерес к 24-летнему англичанину появился у баварцев именно после того, как их возглавил бывший главный тренер «Челси».

Напомним, Тухель сменил в «Баварии» Юлиана Нагельсманна, который был уволен с занимаемого поста в середине марта. Сам Томас Тухель был уволен из «Челси» в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Маунт не хочет подписывать с «Челси» новый контракт.

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Томас Тухель Мэйсон Маунт Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы
Источник Twitter
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Gargantua
а Кукурелью он не хочет переманить?
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GloryUkraine
Зараз почнеться.  І тут всі подумали... 😂😂😂
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