Дибала останется в Роме только при одном условии

В контракте Пауло Дибалы с «Ромой», который действует до лета 2025 года, прописана довольно скромная клаусула в размере 12 миллионов евро, которую могут позволить себе активировать многие клубы. Из-за этого выбор клуба на следующий сезон полностью в руках самого 29-летнего аргентинца.

По информации итальянских СМИ, Дибала готов остаться в «Роме» на следующий сезон только при одном условии: если на посту главного тренера команды останется Жозе Моуриньо. Ранее уже сообщалось о том, что Моуриньо намерен остаться в «Роме» еще на год.

Дибала перешел в «Рому» прошлым летом на правах свободного агента. На счету форварда 13 гол и 8 ассистов в 29 матчах за «Рому» во всех турнирах.