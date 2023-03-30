Ювентусу грозит новое снятие очков

Финансовые махинации туринского «Ювентуса» остаются под прицелом следствия. Ранее с «бьянконери» уже сняли 15 очков в турнирной таблице нынешнего чемпионата Италии из-за дела о фиктивном приросте капитала.

Ожидается, что 19 апреля пройдет заседание по апелляции «старой синьоры» на данное решение. Зато позднее состоится разбирательство по новому процессу, который связан с «маневрами с зарплатами игроков и выплатами агентам». Также будут рассмотрены подозрительные партнерские соглашения «Ювентуса». Заседание суда по этому вопросу состоится в конце 2023 года или в начале 2024-го.

Если будет признана вина «Ювентуса» по новым обвинениям, то клубу будет грозить очередной штраф в виде лишения от 15 до 25 очков.