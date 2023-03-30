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Италия
30 марта 2023, 15:14 | Обновлено 30 марта 2023, 15:29
776
1

Ювентусу грозит новое снятие очков

По делу туринского клуба продолжается следствие

30 марта 2023, 15:14 | Обновлено 30 марта 2023, 15:29
776
1
Ювентусу грозит новое снятие очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Финансовые махинации туринского «Ювентуса» остаются под прицелом следствия. Ранее с «бьянконери» уже сняли 15 очков в турнирной таблице нынешнего чемпионата Италии из-за дела о фиктивном приросте капитала.

Ожидается, что 19 апреля пройдет заседание по апелляции «старой синьоры» на данное решение. Зато позднее состоится разбирательство по новому процессу, который связан с «маневрами с зарплатами игроков и выплатами агентам». Также будут рассмотрены подозрительные партнерские соглашения «Ювентуса». Заседание суда по этому вопросу состоится в конце 2023 года или в начале 2024-го.

Если будет признана вина «Ювентуса» по новым обвинениям, то клубу будет грозить очередной штраф в виде лишения от 15 до 25 очков.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
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Комментарии 1
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nick07
та розженіть вже нафіг той Ювентус і всі справи))))
махінаціями займаються всі, а винен лише Ювентус
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