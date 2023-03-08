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Испания
08 марта 2023, 16:50 | Обновлено 08 марта 2023, 16:51
851
0

Есть лазейка. Ювентус намерен вернуть 15 турнирных очков

«Старая синьора» продолжает борьбу

08 марта 2023, 16:50 | Обновлено 08 марта 2023, 16:51
851
0
Есть лазейка. Ювентус намерен вернуть 15 турнирных очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» рассчитывает на возвращение 15-ти турнирных очков, которых команда клуба лишились в текущем чемпионате Италии по причине обнаруженных финансовых махинаций.

Источник утверждает, что в стане «старой синьоры» выявили процессуальные упущения, согласно которым судьи, занимавшиеся делом «Ювентуса», могли задним числом установить сроки обязательств по возбуждению процесса. Это якобы дает туринцам основания требовать признания судебного разбирательства недействительным.

В настоящий момент «Ювентус», будучи оштрафованным на 15 очков, в турнирной таблице Серии А занимает 7-е место, имея 35 пунктов. От зоны Лиги чемпионов «старая синьора» отстает на 12 очков. 4-я позиция у «Ромы», которая имеет 47 баллов.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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