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Испания
30 марта 2023, 14:41 | Обновлено 30 марта 2023, 14:51
584
3

Руководство Реала хочет сохранить Лунина на следующий сезон

«Сливочные» не хотят расставаться с украинским голкипером

30 марта 2023, 14:41 | Обновлено 30 марта 2023, 14:51
584
3
Руководство Реала хочет сохранить Лунина на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Руководство «Реала» намерено сохранить вратаря Андрея Лунина предстоящим летом, несмотря на желание главного тренера Карло Анчелотти расстаться с ним.

Анчелотти уже попросил найти другого голкипера, так как считает Лунина недостаточно надежным. Тем не менее в мадридском клубе собираются оставить украинца на следующий сезон как сменщика Тибо Куртуа.

Отметим, что действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин
Источник Relevo
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Комментарии 3
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Александр Толстых
Чтоб в клубе оставить, нужно выпускать на поле,а не держать практически постоянно в запасе.Лунину нужен другой клуб или новый тренер,что будет доверять и давать играть.
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+1
Nick.Grabowski
А в Луніна є якісь реальні пропозиції на місце №1 голкіпера в якомусь середньому клубі Ла-Ліги?
Поки що рівень гри Луніна (по тим матчам, в яких він грав) бажає значно кращого (в фіналі пропустив 3 голи, це багато).
Куртуа відчутно сильніший голкіпер по грі, поведінці, емоціям, досвіду. 
Звісно краще грати в основі, але якщо є реальні пропозиції. Бо поки це лише казки та багатосерійний серіал в спортивних ЗМІ.
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0
Alex86 1
валить надо, вполне еще может стать № 1 где-то, чем тут не пойми шо ждать и ск
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0
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