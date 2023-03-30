Руководство Реала хочет сохранить Лунина на следующий сезон
«Сливочные» не хотят расставаться с украинским голкипером
Руководство «Реала» намерено сохранить вратаря Андрея Лунина предстоящим летом, несмотря на желание главного тренера Карло Анчелотти расстаться с ним.
Анчелотти уже попросил найти другого голкипера, так как считает Лунина недостаточно надежным. Тем не менее в мадридском клубе собираются оставить украинца на следующий сезон как сменщика Тибо Куртуа.
Отметим, что действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем.
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Поки що рівень гри Луніна (по тим матчам, в яких він грав) бажає значно кращого (в фіналі пропустив 3 голи, це багато).
Куртуа відчутно сильніший голкіпер по грі, поведінці, емоціям, досвіду.
Звісно краще грати в основі, але якщо є реальні пропозиції. Бо поки це лише казки та багатосерійний серіал в спортивних ЗМІ.