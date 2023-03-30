Руководство Реала хочет сохранить Лунина на следующий сезон

Руководство «Реала» намерено сохранить вратаря Андрея Лунина предстоящим летом, несмотря на желание главного тренера Карло Анчелотти расстаться с ним.

Анчелотти уже попросил найти другого голкипера, так как считает Лунина недостаточно надежным. Тем не менее в мадридском клубе собираются оставить украинца на следующий сезон как сменщика Тибо Куртуа.

Отметим, что действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем.